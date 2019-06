Vinta in Tiel is het Mekka voor de plaatjesdraaiers

Camper loopt zware schade op door brand in Tiel

12 juni TIEL - Een camper is vannacht in Tiel zwaar beschadigd door brand. De brandweer werd om 03:42 opgeroepen voor het incident aan het Vinkenstraatje in Tiel. Bij aankomst van de brandweer hadden de bewoners het blussen al in gang gezet en waren de eerste vlammen gedoofd.