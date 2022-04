Voedsel- en kledingbank kunnen met extra inrit verkassen naar voormalig schoolgebouw Tiel-Oost

‘TEC-strij­der’ Guido van Rijn beseft dat het vijf voor twaalf is en verbaast zich over slechte serie De Treffers

Met een kneuzing en enkele sneeën in zijn oor neemt Guido van Rijn (31) het zaterdag met TEC op tegen zijn oude club De Treffers. Het Gelderse onderonsje in de tweede divisie is de wedstrijd tussen de twee ploegen die in de minste vorm verkeren.

1 april