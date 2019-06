Volop drukte bij de Turkse bakkerij voor het Suikerfeest

Provincia­le weg van Zoelmond naar Tiel op de schop

3 juni TIEL - De provinciale weg van Zoelmond naar Tiel-West gaat deze maand op de schop. De provincie voert daar in tien etappes groot onderhoud uit aan de weg in Asch, in Buren en tussen Kerk-Avezaath en de Linge in Tiel.