Vrijwillige dijkwachten doen even net alsof het water bijna de dijk overklotst

De kans dat ze in diensten van twaalf uur de dijken moeten bewaken, is gemiddeld ongeveer een keer in de honderd jaar. Maar als het zover is, moet je weten wat te doen. Daarom houdt waterschap Rivierenland jaarlijks een training langs de rivieren, van de Duitse grens tot aan de Biesbosch, voor de ongeveer driehonderd dijkwachten. Onder meer vanuit de dijkposten in Tiel, Druten en Arnhem worden ze de dijken opgestuurd.

Zwakke plekken

In groepjes van drie, met oranje hesjes om de schouders, gaan ze deze zaterdag op pad. Zoals Tielenaren Arjan Jager en Johan Yntema en Bert van Scheijen uit Andelst. Op en onderaan de dijk kijken ze aandachtig rond. Op zoek naar zwakke plekken waar water door de dijk heen kan sijpelen, bijvoorbeeld.

Bij de Prins Bernardsluizen in Tiel is het raak. In de dijk staat een bordje met een foto van een boomstronk. Bij extreem hoog en snelstromend water kan die de dijk ernstig beschadigen. Via de portofoon geven ze het virtuele gevaar door aan de dijkpost in Tiel. In een speciale app markeren ze de vindplaats. En verder lopen de mannen, op naar het volgende bordje met ‘gevaar’.

Hoogwater 1995

Jager is een jaar of vijf vrijwilliger. Zijn motivatie? ,,Ik hou van het water. En ik heb het hoogwater in 1995 meegemaakt. Dit kost je maar een zaterdagmiddag per jaar. En nog een keer een dagdeel theorieles.”