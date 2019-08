Vrouw (18) vermist in Tiel, familie bezorgd

TIEL - Een 18-jarige vrouw is sinds woensdagmiddag vermist in de omgeving van Tiel. De familie maakt zich zorgen over haar, stelt de politie Tiel vanavond via Twitter. Burgers die haar mogelijk hebben gezien, wordt gevraagd contact met de politie op te nemen.