Vrouw in rug en buik getrapt bij beroving van haar fiets in Tiel

De fiets stond geparkeerd aan de Grotebrugse Grintweg. De eigenaresse had net de boodschappen in haar fietstas gedaan en wilde wegrijden toen ze een trap in haar rug voelde, vertelt agent Ron Verbeek op Instagram.



Toen ze zich omdraaide, voelde ze een knie in haar buik. Rond 16.30 uur reed de man met haar Batavusfiets weg in de richting van de Westroijensestraat.



Volgens de vrouw had de man een vies gezicht. Hij was ongeveer 1.85 meter lang, droeg een zwarte broek en een schipperstrui en muts in diezelfde kleur.