Vrouw is met kinderen op weg naar Sinterklaasfeest, maar belandt met auto ondersteboven in berm in Tiel

‘Kaalslag bij Waalslag’: na maandenlan­ge onrust moet rust terugkeren in Tiels zwembad

Maandenlang was het onrustig bij het Tielse zwembad Waalslag. Beveiligers waren nodig om jeugdoverlast in te dammen. Een overname door een nieuwe exploitant schoot veel medewerkers in het verkeerde keelgat. Meerdere personeelsleden stapten op, waardoor zwemlessen geschrapt moesten worden. Optisport, per 1 januari de nieuwe beheerder, hoopt nu vooral op rust.

27 november