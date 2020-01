Vrouw wil gestolen fiets terugkopen, wijkagent filmt achtervolging en aanhouding

De fiets werd rond 15 december gestolen in Tiel. Drie dagen later ging de eigenaar bij de verkopende partij langs. Hij had de fiets niet thuis staan, maar kon de tweewieler wel even ophalen. Toen de heler op de gestolen fiets kwam aanrijden, sprong wijkagent Erwin van Dalen in de auto en hield de man na een korte achtervolging aan.