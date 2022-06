Vuurwerk naar hulpverleners op A50 gegooid, boeren op snelweg bij Tiel: ‘De strijd is nog niet gestreden’

updateTIEL - Een klein groepje boze boeren rijden dinsdagavond vanuit Tiel over de A15 richting Ochten en bij de afslag Ochten hebben ze hooibalen in brand gezet. De A50 bij Apeldoorn is aan één kant volledig afgesloten wegens drie flinke bermbranden.

De brandweer is uitgerukt om de brand te blussen. De Mobiele Eenheid staat paraat.

Volgens de politie is vanaf een viaduct over de A50 ook vuurwerk gegooid naar hulpverleners. Of er mensen zijn aangehouden, weet de politie nog niet te vertellen.

De A1 van Amsterdam naar Apeldoorn is dicht voor verkeer. Boeren met tractoren blokkeren bij Barneveld de snelweg, meldt de ANWB.

Ook zijn boeren naar het gemeentehuis van Heumen gereden, met spandoeken en hooibalen. Verder zijn er, aldus een actievoerende boer, tractoren onderweg naar Berg en Dal.

Voorman Bart Kemp van actiegroep Agractie zegt niet in te kunnen schatten wat er nog aan acties te verwachten is. Zelf doet hij in elk geval geen oproep tot nog meer acties. ,,We willen de boel niet opzwepen zodat het escaleert.”

De Tweede Kamer stemde vanmiddag in met de stikstofplannen van het kabinet, die voorzien in een flinke vermindering van het aantal boeren. Desnoods worden boeren uitgekocht, al zegt de provincie Gelderland dat het zover niet zal komen.

Niet iets van een of twee dagen

De boeren voerden de afgelopen dagen actie om Kamerleden te bewegen tegen de stikstofplannen te stemmen. Dat haalde niks uit. ,,Maar dat had ik ook wel verwacht. De oproep aan de boeren om te vechten voor hun toekomst, is niet iets van een of twee dagen.”

Pas volgend jaar zomer ligt er een meer definitief plan, waarvoor de provincies de input gaan geven. ,,Dus de strijd is nog niet gestreden, dit is nog maar het begin. Maar deze start is wel verkeerd, maar het is geen onomkeerbaar proces.”

Hoop op verkiezingen

De boeren hebben hun hoop gevestigd op de verkiezingen voor provinciale staten, volgend jaar maart. Ze rekenen er op dat de partijen die voor de stikstofplannen zijn door de kiezer worden afgestraft. Ze putten die hoop uit opiniepeilingen, die de pro-boerenpartij BBB van Caroline van der Plas een enorme groei beloven.

Wat Kemp betreft gaat het kabinet nu in gesprek met de boeren. ,,Want we voelen ons niet serieus genomen, en staan met de rug tegen de muur.”

Of er de komende dagen nog boerenacties te verwachten zijn, zegt hij niet te weten. ,,Ik kan het niet inschatten. De boeren zitten nu ook met de vraag: wat nu?”

Vanavond is er nog wel wat overlast te verwachten. Zo meldt FDF dat er een colonne boeren klaar staat bij Bathmen om daar de A1 richting het westen op te rijden. Ook elders in het land zijn nog dergelijke acties gaande.