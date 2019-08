VVD-Kamerlid reageert met krachtterm op schrappen Tiels bedrijventerrein

Het is niet het eerste project dat door de omstreden uitspraak niet doorgaat. Eerder werd onder meer de uitbreiding van Lelystad Airport in de ijskast gezet en gingen allerlei wegen- en woningbouwplannen niet door.

‘Actie nodig!’

Het liberale Kamerlid - woonachtig in Lienden - heeft zich al vaker negatief uitgelaten over de gevolgen van de stikstofuitspraak. ‘Niet goed als NL op slot blijft door stikstof, daarom actie nodig!’, twitterde hij bijvoorbeeld vorige week nog.



De krachtterm die hij gisteren de wereld in slingerde, valt bij lang niet iedereen in goede aarde. ‘Geen parlementair taalgebruik. (Het is trouwens klotenzooi)’, schrijft hoofdredacteur Sjors Fröhlich van BNR Nieuwsradio bijvoorbeeld onder het Twitterbericht. ‘Echt parlementair woordgebruik, Remco!’, reageert RTL-verslaggever Jos Heymans.