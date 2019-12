Waarom vlogen na elkaar twee Tesla's uit deze bocht in de Reuchlinlaan in Tiel?

De bocht in de Reuchlinlaan in Tiel is niet extreem scherp. Toch overkwam het twee bestuurders van een Tesla vlak na elkaar dat ze hun auto rechtdoor stuurden in plaats van de bocht te volgen.



Onderzoek moet nog uitwijzen of mogelijk de navigatie van de wagens van invloed is geweest bij de ongevallen. Bij een van de twee ongelukken raakten twee mensen gewond. Bij het eerste ongeval kwam de bestuurster met de schrik vrij.