Waarschuwing voor coronafeest volkszanger John West in Tiels hotel: ‘Volgende keer financiële sanctie’

Volkszan­ger zegt sorry voor negeren 1,5 meterregel bij concert in Tiel: ‘Zal niet meer gebeuren’

8 juni TIEL - Zanger John West biedt zijn excuses aan voor het negeren van de 1,5 meterregel tijdens een huiskamerconcert afgelopen zaterdag in hotel Van der Valk in Tiel. Het hotel stopt met de zogenoemde huiskamerconcerten na de commotie die is ontstaan over een filmpje waarop te zien is dat gasten tijdens het concert niet genoeg afstand houden.