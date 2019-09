Waarschuwing werkt: Veel minder dronken tieners op Appelpop

Het toevoegen van een aantal ‘feestjes’ zoals de Grote VrijMiBo Show, All of the 80’s, de Silent Disco en de Piekendisco, Singlefeestje, Superstijl en de Tante Joke Karaokeband, zorgde voor gezelligheid en interactie met alle bezoekers, stelt de organisatie. Die feestjes werden ook goed bezocht. Voor de Silent Disco stond het publiek zelfs voor in de rij.



De maatregelen die de organisatie samen met hulpverleners had genomen tegen dronken jongeren, hadden effect. ,,Dit jaar was Bureau Halt er ook bij betrokken. Jongeren konden kiezen: of een boete of naar Halt’’, zegt Stronks.



,,De organisatie had jongeren vooraf ook gewaarschuwd voor alcoholgebruik. Met als gevolg dat er veel minder dronken jongeren waren dan in voorgaande jaren.’’