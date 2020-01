Waterschap Rivierenland wil ‘probleembevers’ afschieten om dijken veilig te houden

Vrouw in rug en buik getrapt bij beroving van haar fiets in Tiel

12:23 TIEL - Een vrouw in Tiel is op 2 januari op gewelddadige wijze beroofd van haar fiets. Een man trapte haar in haar rug en gaf haar vervolgens een knietje in haar buik om er vervolgens met de tweewieler vandoor te gaan.