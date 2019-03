Waterschap stapelt schuld op schuld... de rekening is voor u

BLOG Niemand wordt blij van alleen maar moord en doodslag

17 maart De afgelopen werkweek was amper begonnen of ik kon al op weg naar Geldermalsen. Voor de nasleep van een dodelijke steekpartij. De ‘plaats delict’ was al opgeruimd. Vlakbij stond nog een bus van de recherche. Toen ik op de ruit klopte en de chauffeur vroeg of van de politie was, keek hij licht verbaasd op.