Waterschapslasten in 2020 met tientjes omhoog

TIEL - Inwoners van Rivierenland zijn volgend jaar tientjes meer kwijt aan het Waterschap. Deels door dure dijkversterkingen. De lasten stijgen in de regio veel harder dan in de rest van Nederland.

Voor een doorsnee gezin in een gemiddeld koophuis stijgen de waterschapslasten in 2020 met 20 tot 30 euro. Huurders betalen 11 tot 15 euro meer. Over bezuinigingen is bij het Waterschap desondanks nog niet gesproken.

6 procent

Als een grote verrassing komt de stijging niet. Eerder dit jaar luidde bestuurslid Andries van der Netten van Stigt de noodklok over toenemende schulden en kosten bij het waterschap. Hij voorspelde dat inwoners uiteindelijk moeten opdraaien voor de rekening. Overal in Nederland nemen waterschapslasten toe, gemiddeld met 3,6 procent. In Rivierenland stijgen de lasten voor inwoners nu met ruim 6 procent.

Als ‘Heemraad Middelen’ gaat Goos den Hartog over de financiën van het waterschap. De lastenstijging noemt hij ‘niet prettig, maar wel verklaarbaar’. Volgens de bestuurder maakt de optelsom van een aantal factoren dat de rekening voor inwoners hoger wordt: projectkosten stijgen, een nieuwe cao zorgt voor meer loonkosten en het takenpakket voor het waterschap - daarbij horen ook de dijkversterkingen - breidt uit.

Solidair

Nieuw is dat het waterschap de kosten van kwijtschelding verdeelt over de huishoudens die het bedient. Per jaar loopt de organisatie zo'n 2,5 miljoen euro aan belastinginkomsten mis van mensen die de rekening niet kunnen betalen. Volgens de wet hebben zij recht op ontheffing. In het verleden nam het waterschap haar verlies, nu wordt de rekening neergelegd bij inwoners die de lasten wel kunnen dragen. ,,We hanteren nu in feite een solidariteitsbeginsel. Nu betalen we met zijn allen een stukje extra voor de mensen die het echt niet kunnen missen.’’

Quote In de aanloop naar de voorjaars­no­ta moeten we zeker kijken waar de slagroom eraf kan Goos den Hartog, Heemraad Middelen

Hoewel vaststaat dat het waterschap de komende decennia voor grote opgaven en kosten staat, is er over bezuinigingen nog niet gesproken, geeft Den Hartog toe. ,,De periode na de verkiezingen was kort en heftig. We hebben daarom afgesproken te gaan voor een beleidsarme begroting, maar in de aanloop naar de voorjaarsnota moeten we zeker kijken waar de slagroom eraf kan. Dat besef is er bij iedereen.’’

‘Gemiste kans’

Andries van der Netten van Stigt (VVD) riep Den Hartog vlak na de verkiezingen nog op om dit jaar al over bezuinigingsplannen te praten. ,,Hij heeft dat destijds ook toegezegd. Nu wordt alsnog een hink-stap-sprong gemaakt naar het voorjaar: een gemiste kans.’’

Hoe veel hoger de rekening precies wordt, hangt af van de waarde van een huis en de gezinssamenstelling. De voorgenomen lastenstijging staat vermeld in de begroting voor volgend jaar. Die wordt in december nog besproken door het Algemeen Bestuur van Waterschap Rivierenland.