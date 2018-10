Waterstand Waal door langsdam beter te controleren

Dat is een van de voorlopige uitkomsten van het lopende onderzoek naar de effecten van de langsdam, die in 2014 is aangelegd. De Waal is op een strook van tien kilometer nu verdeeld in een hoofd- en oevergeul. De dam is een pilot van de projectgroep WaalSamen, waarin acht verschillende organisaties (waaronder Rijkswaterstaat, drie universiteiten en Sportvisserij Nederland) zijn vertegenwoordigd. Al die partijen kwamen donderdagochtend bij elkaar om tegelijk metingen te verrichten.

Zandbanken en droogte

Grofweg wordt onderzocht of door deze dam de rivierbodem uit veiligheidsoverwegingen te beïnvloeden is, de waterstand beter te controleren is en of er recreatiemogelijkheden kunnen worden ontplooid. Dat laatste valt voorlopig tegen: de pleziervaart heeft in de afgelopen jaren nauwelijks kunnen genieten van het rustige vaarwater in de oevergeul. Dat komt omdat er vorig jaar onverwachte zandbanken ontstonden. Dit jaar gooide de droogte roet in het eten.