We kunnen zonder vrees genieten van het extreem hoge water: ‘Dit is vooral mooi omdat niet spannend is’

Met grote kracht stort het rivierwater van de ene polder in de andere polder bij Varik. Over een laaggelegen stuk van een zomerdijk ontstaat een brede stroomversnelling die niet meer doorwaadbaar is. ,,Het is een fantastisch gezicht’’, zegt Frank Millenaar. ,,Morgen (vandaag, AH) is denk ik het hele pad waar we op lopen niet meer begaanbaar.’’



Het huis van Millenaar staat even verderop, aan de andere kant van de dijk. Als de dijk bezwijkt, komt zijn huis onherroepelijk onder water te staan. En toch heeft hij geen enkele zorgen als hij nu naar het wassende water kijkt.



,,Spannend is het helemaal niet. Dit is niet te vergelijken met het hoge water in 1995, toen het nog wél spannend werd. En sindsdien zijn de dijken ook nog eens verhoogd. Nee, dit is vooral mooi omdat niet spannend is.’’