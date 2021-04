Wéér geen Appelpop dit jaar: ‘Dit is voor Tiel eigenlijk een halve ramp’

interview Laurens helpt al zijn hele leven met het Fruitcorso: ‘Als jongetje zag ik de wagens langs mijn slaapkamer­raam rijden’

9 april TIEL - Wéér geen Tiels Fruitcorso: Laurens Verspuij, voorzitter van de organiserende Stichting 4-Stromenland, had liever een andere boodschap de wereld ingestuurd. Vorig jaar werd de 60ste editie al afgeblazen door corona en ook dit jaar gaat er een vette streep doorheen. Maar: ,,We willen in september wel van ons laten horen.’’