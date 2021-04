Wéér geen Appelpop dit jaar: ‘Maar we keren in ieder geval terug’

TIEL - Er gaat dit jaar weer een streep door Appelpop. Corona gooit wederom roet in het eten van het gratis muziekfestival dat traditioneel op de Waalkade in Tiel wordt gehouden.

Volgens organisator Muziekstad Tiel is, naast de onzekerheid van de coronacrisis, ‘het bedrijfsrisico te groot, vooral omdat het door de overheid ingerichte garantiefonds niet opgaat voor gratis festivals.’ Vorig jaar ging er ook al een streep door het muziekfestival.

,,En dan hadden we wel allerlei organisatorische wijzigingen door kunnen voeren, maar dan nog hadden we buiten de regels van het garantiefonds gevallen’’, zegt voorzitter Kees van Keulen.

,,Daarnaast is het lastig om aan alle dan geldende coronaregels te voldoen. Willen we het bijvoorbeeld door laten gaan voor maximaal tienduizend bezoekers, dan valt ons verdienmodel in duigen en krijgen we de begroting niet gedekt. Nemen we dan te grote risico’s, dan heb je kans dat we als festival niet meer terug kunnen keren.’’

'We keren in ieder geval terug’

,,Natuurlijk is het opnieuw slikken’’, zegt Van Keulen, ,,maar we keren in ieder geval terug. Zodra het kan, komen we met dezelfde strijdlust en energie weer bijeen om plannen te maken.’’

De volgende editie van Appelpop staat gepland op 9 en 10 september 2022. Van Keulen: ,,We kijken er nu al naar uit om iedereen - trouwe vrijwilligers, partners en sponsors, artiesten, organisatoren en bezoekers - weer te zien in 2022 en de twee verloren jaren dubbel en dwars in te halen.’’