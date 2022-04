Weer of geen weer: fietspontjes over de Waal pas eind deze maand in de vaart

,,We hebben het wel eens uitgeprobeerd, om in april al tijdens de weekenden te gaan varen. Maar toch is het te vaak dan geen nog geen mooi fiets- en wandelweer", zegt directeur Alex Kwakernaak van recreatiebedrijf Uiterwaarde, dat tien fiets- en voetveertjes in het rivierengebied exploiteert. ,,Het leverde onvoldoende klanten en omzet op. Bovendien mogen we pas in de tweede helft van maart de rivieren op, om de aanmeerpontjes neer te leggen.”