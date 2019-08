Wéér streep door bouwproject wegens stikstof: uitbreiding bedrijventerrein bij Tiel van de baan

Het gaat om een bestemmingsplan uit 2017 om het huidige bedrijventerrein Medel, dat aan de noordoostzijde van Tiel ligt, met 90 hectare uit te breiden. Door het plan zou er, vanwege toename van verkeer van en naar het bedrijventerrein, teveel stikstof in de nabijgelegen natuurgebieden terechtkomen, aldus de Raad van State.

De vertraging dreef supermarktketen Plus naar Oss

Diverse partijen hadden bezwaar aangetekend tegen de uitbreidingsplannen, waaronder de Gelderse Natuur- en Milieufederatie en vereniging ‘Waardevol Tiel, werkgroep voor de cultuurhistorie en de leefomgeving’. De bezwaarmakers voerden bezwaren aan over het Programma Aanpak Stikstof (PAS) en de gevolgen van stikstofneerslag op natuurgebieden in de omgeving. In afwachting van die uitspraak heeft de Afdeling bestuursrechtspraak een groot aantal rechtszaken aangehouden, waaronder deze zaak over het bedrijventerrein in Tiel.

De impasse in het proces zorgde er ook al voor dat Tiel een distributiecentrum door de neus werd geboord. Supermarktketen Plus had Medel op het oog voor een nieuw verspreidingspunt met 250 arbeidsplaatsen, maar door de vertraging verschoof de aandacht van het bedrijf naar de gemeente Oss.

Studenten klaarstomen voor logistiek

Medel is uitverkoren als de grootste logistieke draaischijf in Rivierenland. Om het bedrijvenpark nog aantrekkelijker te maken wil de Regio Rivierenland er een logistieke campus ontwikkelen, het Huis van de Logistiek, waar studenten klaargestoomd worden voor een carrière in de logistiek.