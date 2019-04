Weg na een halve eeuw politie: ‘Gijzeling op school, een lichaam in een olievat en de schietpartij bij Aldi’

Begin jaren tachtig stond u plots als Amsterdammer tussen de Betuwenaren. Dat zal wel even wennen geweest zijn?

,,Als je je normaal opstelt en je een beetje aanpast, kan je met iedereen overweg. Als je vanuit de grote stad komt vertellen hoe het moet, nee dan werkt het niet. Maar als je een beetje aftast, zelf in het gebied gaat wonen, dan lukt het wel. Mijn vrouw ging hier ook werken, de kinderen gingen naar school, ik werd actief in het verenigingsleven. Dan rol je er vanzelf in. In het begin verstond ik de mensen soms niet. Wat zeg je nou? vroeg ik me wel eens af.’’



Wat is u het meest bijgebleven uit bijna een halve eeuw bij de politie ?

,,Ik ben als ME’er ingezet bij de gijzeling van een lagere school in Bovensmilde in 1977. Dat was gelijktijdig met de treinkaping bij De Punt. We werkten twaalf uur op, twaalf uur af om de school en de omgeving te bewaken. Bij de ontknoping was ik niet, wij waren vrijdagmiddag af gegaan, zaterdagochtend is de school bevrijd. Het was sowieso een vreemde tijd. Met de gijzelingen door de Molukkers, maar ook bewaking van ambassades omdat acties dreigden van de Rote Armee Fraktion.’’