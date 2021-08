Wegpiraat woedend op politie: zij hadden hém in gevaar gebracht bij dollemansrit

nieuw in rivierenland Van Marokkaan­se en Balinese interieur-items tot projectin­rich­ting: ‘Dit gaat verder dan het interieur’

5 augustus Rivierenlanders die recent een nieuwe onderneming zijn gestart: ‘De Gelderlander’ brengt ze in beeld. Deze keer Tessa Versteeg, die sinds kort aan de Weerstraat 26 in Tiel is te vinden met zowel interieurwinkel DIA Living als ‘projectinrichtingbedrijf’ We Are Hashtag.