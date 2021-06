Wel of niet vaccineren als je jonger bent dan 18 jaar? Zó gaan artsen, scholen én de tieners zelf met deze vraag om

,,Ga het gesprek aan met je kind over de voor- en nadelen, zodat er een verstandig besluit over genomen kan worden”, zegt Károly Illy, kinderarts van ziekenhuis Rivierenland in Tiel en lid van het Outbreak Management Team, dat het kabinet over gezondheidszaken adviseert.



De voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde was er aanvankelijk niet voor kinderen in te enten tegen corona. ,,Omdat er maar zeer beperkt onderzoek was over de effecten.”



Maar inmiddels is volgens hem voldoende duidelijk dat het vaccineren van kinderen invloed heeft op het totale aantal besmettingen en ‘het risico op hernieuwde maatregelen’. ,,Er is ook geen enkele reden aan te nemen dat er gevolgen zullen zijn voor de langere termijn.”