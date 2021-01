Wesley en Lize zamelen geld in voor ongeneeslijk zieke Evi (6): ‘Genieten zolang het nog kan’

Wat staat Rivieren­land te wachten in 2021?

4 januari Waar gaan we in het nieuwe jaar naar toe? Wim Kan zong het ooit, maar het is zelden zo toepasselijk geweest als dit jaar. We weten het niet. Corona heeft ook Rivierenland lam gelegd. Waarover gaat deze krant in 2021 schrijven? Is het weer corona troef, of gaat de Betuwe weer op allerlei fronten in bloei staan? Enkele voorspellingen uit de losse pols: hoop en vrees strijden om voorrang.