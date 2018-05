Van afterparty naar debuut in Zinder

5 mei TIEL - Bij gebrek aan een passende afterparty voor Appelpop riep een groep twintigers in de zomer van 2010 maar een eigen feestje in het leven. In de Bloemenbuurt in Tiel, gewoon in de garage. Een party, die vier jaar later tot Leef je Rave werd omgedoopt, inmiddels op verschillende locaties is gepresenteerd en 11 mei een editie in lokaal cultuurhuis Zinder gaat beleven.