Wie wil er op Frame-voetbal met Tygo? ‘Na een dag voetballen is ie kapot, maar heeft ie wel genoten’

Tygo is geboren met AMC (Arthrogryposis Multiplex Congenita), een ziekte die maakt dat zijn spieren niet goed zijn ontwikkeld. Het gevolg is dat hij zijn gewrichten - bij Tygo gaat het om zijn voeten en benen - niet goed kan bewegen en dat vergroeiingen optreden.



Om klachten te beperken gaat Tygo twee keer per week naar de fysio en moet hij zeker drie keer per jaar in het gips. ,,Als we de therapie overslaan, bijvoorbeeld met een vakantie, merken we dat meteen. Een gipsbehandeling van zes tot acht helpt vergroeiingen voorkomen. Een been wordt dan elke week van nieuw gips voorzien, tot de gewenste stand van het gewricht bereikt is.’’