Wijkagent houdt gesprekken na overlast trapveldjes Tiel

Conny bestuurt de boot van de Reddings­bri­ga­de in Tiel

6 augustus TIEL - Elke vrijdagavond is Conny van Bekkum (35) in het zwembad te vinden. Ze leidt er kinderen en volwassenen op tot nieuwe redders voor de Reddingsbrigade Tiel. ,,Als jonge kinderen weinig zwemmen, verleren ze de zwemslagen. Het bijhouden van het zwemmen heeft dus prioriteit. Daarna leren we ze hoe ze zichzelf kunnen redden in een gevaarlijke situatie en nog verder in het proces leren ze ook elkaar te redden.”