Wijkagent vangt 'Bambi' in centrum Tiel

Het reetje liep rond op de Veemarkt bij de ABN-AMRO. Na verschillende meldingen is Van Wijk er samen met de brandweer naar toe gegaan. Alleen was de ree niet heel gemakkelijk te vangen. Uiteindelijk vluchtte het dier een tuin aan de Stationstraat in. Hier verstopte hij zich in de bosjes, waardoor hij met een vangstok eenvoudig te vangen was. ,,Hij is alleen nog wat suf van de stress’’, aldus Van Wijk.



Het diertje maakt het goed. Hij werd na een korte controle van de dierenambulance naar de Uiterwaarden gebracht. Hoe het hert in het centrum terecht is gekomen is nog niet bekend.