Wijkagent vindt verkleumde man in de struiken bij Tielse parkeerplaats en brengt hem naar opvang

video Na ruim twee maanden staat er weer een rij studenten voor het roc: ‘Ik heb het heel erg gemist’

1 maart TIEL - De parkeerplaats staat weer vol, er hangen weer tientallen fietsen in de rekken en de scooters staan er op de standaard naast. Het is maandagochtend weer ouderwets druk op het ROC Rivor aan de Bachstraat in Tiel: na tweeënhalve maand digitaal onderwijs mogen de studenten weer een dag in de week fysiek les hebben.