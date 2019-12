Wilde achtervolging met 200 kilometer per uur op A15; inzittenden vluchten Tielse woonwijk in

Gloednieu­we Tesla belandt in de sloot langs de weg in Tiel

24 december TIEL - Een bestuurster reed maandagavond rond 20.00 uur over de Jhr. P. A. Reuchlinlaan in Tiel in haar gloednieuwe Tesla. Ze zag een scherpe bocht over het hoofd en belandde met haar bolide in de sloot.