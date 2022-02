Wilde vogels vallen bij bosjes, ziet Esther van de Dierenambulance: ‘Er loopt iets raars rond’

‘Er ligt een dode eend’. Een aalscholver met zeer waarschijnlijk vogelgriep vlakbij de stadsgracht, is de melding deze zaterdagmiddag.



Esther Wansing rijdt er met de Tielse dierenambulance heen, trekt een beschermende kunststof schort over haar kleding, sloffen over de schoenen en handschoenen aan.



De grote zwarte zwemvogel is in de stadsgracht gegleden en Wansing vist met een net de vogel op het droge. Normaal zou ze het dier naar de dierenarts brengen, zo is de procedure. Die zal de aalscholver met een spuitje uit zijn lijden verlossen.