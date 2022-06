Wim (77) en Marijke (76) slaan al halve eeuw tegen een shuttle bij jubilaris: ‘Nog steeds een leuk spelletje’

UPDATE Spuitgas­ten te water: brandweer houdt grote oefening bij Tielse sluizen

Vier lichamen in het water of op het schip. Een van de slachtoffers is zelfs overleden. Dat is wat de hulpdiensten maandagavond aantroffen bij de Prins Bernhardsluizen bij Tiel. Maar geen paniek: het gaat om een oefening.

23 mei