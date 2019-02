Winkelcentrum Tiel ontruimd na vondst ‘verdacht pakketje’ met kleding; politie houdt verdachte aan

Politie pakt man uit Tiel op A15 met sporttas vol verboden wapens

15:16 TIEL - Een 38-jarige man uit Tiel is onlangs op de A15 aangehouden omdat hij twaalf vuurwapens bij zich had. Die lagen in een sporttas in zijn auto. Hij zit vast en wordt verdacht van de invoer van vuurwapens in Nederland. De wapens die hij bij zich had, worden regelmatig gezien in het Nederlandse criminele circuit, meldt het Openbaar Ministerie (OM).