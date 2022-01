Winkeldief rent met arm vol gestolen kleding door Tiel maar komt niet ver

Eerder openstel­len meldlijn vuurwerk­over­last levert in totaal honderden meldingen op in Tiel

TIEL - Hoewel 2021 het tweede achtereenvolgende jaar is met een vuurwerkverbod en gemeenten en hulpdiensten met samengeknepen billen hopen op een rustig oud en nieuw, is er in Tiel toch nog flink geknald de afgelopen weken. De gemeente ontving afgelopen dinsdag tot het middaguur in totaal 325 digitale meldingen.

31 december