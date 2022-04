Winkeldief wil ontsnappen, maar gooit per ongeluk zijn autosleutels op straat: ‘Hilarische beelden’

Kind dat ‘extra zetje nodig heeft’ in regio Tiel hoeft misschien niet meer ver te reizen om naar school te gaan

Jonge kinderen die moeite hebben met leren, zouden vaker op reguliere basisscholen in de Betuwse dorpen terecht moeten komen. De Hertogschool in Tiel, die als speciaal onderwijsschool deze 4- tot 12-jarigen nú les geeft, onderzoekt of dit mogelijk is.

1 april