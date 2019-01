Within Temptation na zeven jaar terug op Appelpop

De eerste Appelpop-acts zijn bekend: 13 en 14 september treden aan de Tielse Waalkade Within Temptation, Racoon, Kraantje Pappie, Douwe Bob, Nielson en Rondé op.



Vooral Within Tempation valt op in het rijtje: in het verleden heeft deze spektakel-formatie al zeven keer op Appelpop gespeeld, in 2012 voor het laatst. ,,Het was afgelopen jaren een grote wens om WT weer eens naar Appelpop te halen”, vertelt programmeur Martijn van Kuilenburg.