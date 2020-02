Woede en ongeloof over boete van de ‘klikowroeters’ van de Avri

Duidelijk­heid over ‘Siems oorlogsfo­to’: niet Siem maar Bert staat erop

2 februari TIEL - Er is eindelijk duidelijkheid over wie er precies op de Tielse foto staat die nu in de race is voor een plekje in de landelijke tentoonstelling De Tweede Wereldoorlog in 100 foto's. Niet Siem Nieuwenhuijse, maar de Tielse Bert van den Berg en dienst oudere broer prijken op de plaat.