Woningen ontruimd na harde knal bij huis in Tiel

Het gaat om een rijtjeswoning waar in juli van dit jaar ook al brand uitbrak. Destijds werd de voordeur van de woning in brand gestoken. De brand die er toen uitbrak paste in de rij met gewelddadige incidenten rond de afpersingszaak rond fruithandel De Groot in Hedel. Of het meest recente incident hier ook verband mee houdt, is nog onduidelijk.