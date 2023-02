Woningoverval in Tiel, bewoner woont er pas een maand

updateOp klaarlichte dag heeft woensdagochtend een woningoverval plaatsgevonden in Tiel. Het is niet bekend of er gewonden zijn gevallen. De politie doet nog onderzoek.

De overval vond rond 10.30 uur plaats in een woning aan de Burgemeester Altenastraat. Snel was de politie aanwezig en is de straat afgezet. Tegelijkertijd is ook de Van Welderenstraat afgezet door de politie.

Deze ochtend is er ook een politiehelikopter ingezet. Deze heeft enige tijd boven Tiel gevlogen in de zoektocht naar de overvallers. Het is nog niet bekend of er iemand is aangehouden.

Eerder overvallen

In 2016 is hetzelfde huis waarschijnlijk al eens eerder overvallen. Toen was er een boekhoudkantoor in de woning gevestigd. Drie vervallers drongen het kantoor binnen en bedreigden de aanwezigen. Na de overval ging het trio er met een nog onbekende buit vandoor.

Vorig jaar stond het desbetreffende huis te koop en is op 18 januari 2023 overgedragen aan een nieuwe eigenaar.

Moordaanslag op juridisch ambtenaar

De politie bezocht deze straat in Tiel vaker. Zo werd er bij de buren in 2019 een aanslag gepleegd met molotovcocktails. Na de explosies brak er op de begane grond direct brand uit. De bewoners - een juridisch ambtenaar van de gemeente en het gezin - waren direct in veiligheid gebracht. Enkele maanden later werd een huis van een oudijzerboer onderzocht door de politie. Er is toen niemand aangehouden.

