Woningovervaller wilde geld en dreigde met vuurwapen

De man belde rond 21.05 uur aan bij de woning. Toen de bewoner de deur open deed, stormde de overvaller meteen naar binnen. Hij zwaaide met een wapen en eiste geld. Daarop begon de bewoonster hard te gillen. De man en vrouw zeiden dat ze geen geld hadden. De overvaller is vervolgens zonder buit te voet de woning uit gevlucht.

Voor zover bekend bij de politie zijn de bewoners niet gewond geraakt bij de overval. Wel zijn ze erg geschrokken van de situatie.

De man is vrijdagavond na de overval niet meer aangetroffen. Een oproep via burgernet heeft niet het gewenste resultaat gehad. In de oproep verzocht de politie de man niet zelf te benaderen. ,,Dat heeft te maken met het feit dat hij een wapen bij zich had. Het kan ook gaan om een nepwapen’’, erkent een politiewoordvoerder, ,,maar in een geval als dit wil je alle risico's mijden.’’

Signalement

De overvaller is een man, licht getint en rond de 28 tot 30 jaar oud. Hij heeft zwart haar en sprak gebrekkig Nederlands met een accent. Hij droeg een zwarte muts en een zwarte bandana voor zijn gezicht. Verder was hij in het zwart gekleed en droeg handschoenen.

De politie is op zoek naar getuigen en verzoekt mensen te bellen als ze de man vrijdagavond hebben gezien of als ze meer informatie hebben over de overval. Bellen kan via 0900-8844 of anoniem met 0800-7000.