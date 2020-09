Zaak Tielenaar over handhaving 1,5 meter afstand in de trein: rechter oordeelt niet

Cisca tekent dikke dames in een erotisch lijnenspel: ‘vrouwen, wees trots op je lijf’

31 augustus TIEL - Het is haar jongste passie en Cisca van de Riet ziet het als een missie: dikke dames in naakte, al dan niet erotische poses tekenen. Een aantal van die dames is deze maand te zien in de CPT-galerie in Tiel.