Zeer bijzondere grafheuvel à la Stonehenge gevonden in Tiel, maar er een topattractie van maken wordt lastig

‘Oude Carolus-bi­os is in 2025 club of restaurant, met appartemen­ten’: bouw moet komend jaar starten

De voormalige bioscoop Carolus aan Plein 1944 in Nijmegen verandert naar verwachting in 2025 in een groot restaurant of in een club. Ook komen er twee of drie bouwlagen met appartementen of studio’s aan de achterkant. Zoals het er nu naar uitziet, start de bouw over driekwart jaar.