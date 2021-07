Zeker 60 auto's vernield in Tiel, verdachte opgepakt

Nog vrijwel dagelijks schiet me een stukje tekst uit een nummer van The Doors te binnen

2 juli Vandaag is het op de kop af vijftig jaar geleden dat Jim Morrison stierf, de zanger van de legendarische Amerikaanse rockband The Doors. Misschien herinnert u zich hem nog: hij had een babyface, maar ook een uiterst mannelijke stem, waarmee hij nummers als Light my Fire, LA Woman, The End en Riders on the Storm vertolkte.