Zelfs in de lijkenzak heeft overledene een mondkapje op: Martin (47) uit Tiel verzorgt de coronadoden

Uit de lijkwagen stapt een man in een wit pak. Hij maakt de achterklep open, rijdt er een draagbaar uit en stapt er mee de achteringang van het ziekenhuis binnen.



Dit is Martin den Haan , 47 jaar, uitvaartverzorger van Den Haan Uitvaartverzorging, een familiebedrijf dat dit jaar 150 jaar bestaat. Vandaag heeft hij een melding die inmiddels bijna routine is geworden: het ophalen van een aan corona overleden mens.



De ontvangst door een ziekenhuismedewerker van het mortuarium is hartelijk: ze kennen elkaar. Het beschermende pak had niet gehoeven, maakt ze meteen duidelijk: het lichaam is netjes afgesloten in een bodybag. Speciaal omdat het om een coronapatiënt gaat. ,,Normaal is dat niet.’’