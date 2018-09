Zieke Evi kan straks weer fietsen

RIVIERENLANDERS Tien boeken per maand

20 september EST - Ze is de dag begonnen met Olga Commandeur. ,,Elke ochtend op televisie gymnastiek. Een kwartiertje structuur inbouwen. Is goed voor me’’, zegt Corrie Hemelop (71) uit Est. Daarna was het tijd voor het huishouden. ,,Bed verschoond. Het huis gezogen. In een ochtend ben ik wel klaar. Zo groot woon ik niet.’’