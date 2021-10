Ziekenhuis Rivierenland kampt met zorginfarct: ‘Een vierde golf kunnen we niet aan, laat je daarom vaccineren’

Het koffertje van Leonie prijkt nu in het Haags Historisch museum: ‘Ze waren verrast hoe echt ie leek’

13 oktober TIEL – Tassenmaker Leonie Roeffen uit Tiel kreeg een bijzondere opdracht van het Haags Historisch Museum: of ze even een replica wilde maken van ‘het koffertje’ dat tijdens Prinsjesdag, op de derde dinsdag in september, in politiek Den Haag wordt gebruikt. ,,Ik vond het een spannende, maar vooral erg eervolle opdracht.”