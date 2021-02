Ziekenhuizen zetten zich schrap voor weekend vol breuken en andere schaatskwetsuren

,,De drukte is op dit moment behapbaar, maar mensen met niet-levensbedreigend letsel zoals een polsbreuk moeten rekening houden met een langere wachttijd, omdat ernstig zieke patiënten nou eenmaal eerst geholpen moeten worden’’, stelt een woordvoerder van Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede.



,,Tot nu toe hebben we vooral ongelukken als gevolg van sleeën gezien, zoals mensen die met de voet onder de slee zijn gekomen.’’ Maar voor komend weekend worden met name polsfracturen verwacht als gevolg van een val op het ijs. Het ziekenhuis zet extra mensen in op onder meer de gipskamer.

Meer gipsvragen

Bij ziekenhuis Rivierenland is voor zaterdag en zondag een extra ploeg ingeroosterd tussen twaalf en acht uur, ,,omdat we meer gipsvragen verwachten dan normaal’’, stelt de woordvoerder van dat ziekenhuis.



,,We hebben in verband met corona al een hogere bezetting op de spoedeisende hulp’’, is de boodschap van het Slingelandziekenhuis in Doetinchem. Dus dat komt goed uit, want ze hebben de afgelopen dagen ook al de nodige botbreuken voorbij zien komen. ,,We zijn voorbereid.’’



Dat is ook het geval op de spoedeisende hulp van het Boxmeerse Maasziekenhuis, waar ze ook voorbereid zijn op eventueel extra drukte. ,,Mocht het nodig zijn dan roepen we extra medewerkers op.’’ Hetzelfde geldt voor het CWZ. ,,Er staan veel mensen stand-by’’, stelt de woordvoerder van het Nijmeegs ziekenhuis. Maar donderdag was het er nog ‘normaal druk'.

Drukte is uitgebleven

Ook bij Rijnstate in Arnhem loopt de spoedeisende hulpafdeling nog niet over. Dat ziekenhuis riep een week mensen op goed na voordat ze gingen schaatsen of bij gladheid de weg opgingen. Het ziekenhuis vreesde een forse toename van mensen met letsel door kou, sneeuw en gladheid. De wachttijden bij de afdeling spoedeisende hulp zouden er wel eens door verdubbeld kunnen worden, was de vrees. ,,Maar de drukte is uitgebleven.’’



Eerder deed ook al burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen,. tevens voorzitter van het landelijke veiligheidsberaad, de oproep om voorzichtig te zijn. Reden voor die oproep is dat de zorg voor alle coronapatiënten toch al overbelast is. In de ziekenhuizen in de regio lagen deze week zo'n honderd mensen op de verpleegafdelingen en vijftig op de intensive cares.



