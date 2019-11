Zij staken vandaag voor betere cao in de zorg: ‘Het kan zo niet langer ’

Paul van de Kamp: ‘Totaal niet aantrekkelijk meer in de zorg’

Avonddiensten, werken in het weekend, ‘s nachts, overdag. Verpleegkundige Paul van de Kamp (57) van het Arnhemse revalidatiecentrum Klimmendaal deinst nergens voor terug. Hij houdt van zijn vak, al dertig jaar, en heeft hart voor z'n patiënten op de kinderafdeling. Maar die cao, die zit hem dwars. Een fatsoenlijke loonsverhoging moet er komen, niet die eenmalige 1.000 euro bruto die de ziekenhuizen willen. Het kan zo niet langer, vindt hij. ,,Er is een verslechtering, geen verbetering. Het is totaal niet aantrekkelijk meer in de zorg te werken.”

Hoge werkdruk

En dan heeft hij het nog niet over de werkdruk. ,,'s Avonds en 's nachts staan we met tweeën op tien kinderen die héél veel zorg nodig hebben. Vroeger deden we dit zeker met drie of vier. Het werk is zakelijker geworden. In de beginjaren ging je nog op vakantie met alle kinderen, dat kun je je niet voorstellen.”